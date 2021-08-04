حصاد الوزارات.. تفاصيل الوجبات المدرسية بالمحافظات الأكثر إصابة بأمراض سوء التغذية

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حصاد الوزارات.. تفاصيل الوجبات المدرسية بالمحافظات الأكثر إصابة بأمراض سوء التغذيةالأربعاء، 04 أغسطس 2021 05:00 م
وزارة الصحة
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شهدت دواوين الوزارات اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم..
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