حصاد الوزارات.. تفاصيل الوجبات المدرسية بالمحافظات الأكثر إصابة بأمراض سوء التغذية

إعداد - على عبد الرحمن

شهدت دواوين الوزارات اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم..



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