اليوم السابع
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المترو يستقبل الدفعة الخامسة من القطارات الجديدة بالخط الثانى الشهر المقبل

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 02:00 م
المترو يستقبل الدفعة الخامسة من القطارات الجديدة بالخط الثانى الشهر المقبل مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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تستقبل شركة المترو الدفعة الخامسة من القطارات الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثانى خلال الشهر المقبل، حيث توردها شركة هونداي روتم الكورية بتكلفة إجمالية 130 مليون دولار بالإضافة إلى 63 مليون جنيه مصري، شاملة توريد قطع الغيار اللازمة لمدة ثمان سنوات بعد فترة الضمان.

وتستقبل شركة المترو قطار شهرياً من القطارات الـ 6المتعاقد عليها ليتم الإنتهاء من توريدها بالكامل نهاية أكتوبر2021 ليصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط الثانى 10 قطارات من إجمالي 45 قطار، ويتم تمويل هذه القطارات  من خلال قرض ميسر من البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة.

القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة كما يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كما تم  تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.


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