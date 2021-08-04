"الإسكان" تطرح 54 محلاً تجارياً و21 وحدة مهنية وإدارية و4 صيدليات بـ 4 مدن

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن طرح 54 محلاً تجارياً و21 وحدة مهنية وإدارية و4 صيدليات للبيع بالمزاد العلني بمدن (العبور– برج العرب الجديدة - المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة).

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلني بها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (19م2 : 39م2)، بالمركز التجاري بمشروع دار مصر، المرحلة الثانية بالمدينة، مضيفاً أنه من المقرر عقد جلسة المزاد العلني، يوم الأحد 12/9/2021.

وأضاف المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة برج الجديدة، أنه تم طرح 24 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من (15م٢ : 66م2) و16 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30م٢ : 60م2) بمناطق مختلفة، مشيراً إلى أنه سيتم بيع 12 محلاً و8 وحدات وصيدلية بالمزاد العلني يوم الأربعاء 8/9/2021، وبيع 12 محلا و 8 وحدات بالمزاد العلني يوم الثلاثاء 12/10/2021.

وأضاف المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من (16م٢ : 31م٢)، بمناطق (الأسواق التجارية بالمجاورة الثالثة - الحي السادس / السوق التجارية بمركز خدمات الحي الرابع /أسفل عمارات الإسكان القومي - الحي الرابع)، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 1/9/2021.

وأشار المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من (27م2 : 101م2) و5 وحدات مهنية وإدارية بمساحة (30م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 19/9/2021.