اليوم السابع
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ارتفاع بدرجات الحرارة بجميع الأنحاء اليوم وفرص أمطار رعدية بسلاسل البحر الأحمر

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 02:00 ص
ارتفاع بدرجات الحرارة بجميع الأنحاء اليوم وفرص أمطار رعدية بسلاسل البحر الأحمر أجواء شديدة الحرارة ومواطنون يعانون حرارة الشمس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود  طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار  رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات 
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء  ، شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء :  القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.
 

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