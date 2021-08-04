أخبار البورصة اليوم الأربعاء 4-8-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 4-8-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 721 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 703.138 مليار جنيه.



إيقاف تداول 33 شركة أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، القاهرة للدواجن، التعمير والاستشارات الهندسية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر بني سويف للأسمنت، أسمنت سيناء، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، شركة النصر للأعمال المدنية، جنوب الوادي للأسمنت، الدلتا للسكر، العربية للصناعات الهندسية، دلتا للطباعة والتغليف، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، العالمية للاستثمار والتنمية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، تنمية للاستثمار العقاري، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.



البورصة تخسر 721 مليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 721 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 703.138 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 410.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.1 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 7.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.23%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 65.2 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 22.5 مليون جنيه، 567.7 ألف جنيه، 413.9 ألف جنيه، 27.5 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 10718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2338 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13152 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4174 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2757 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3737 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، فيما تراجع مؤشر السندات بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1076 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية للمحابس، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 2.1 مليون سهم، 152 ألف سهم، 57 ألف سهم، 200 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، المهندس للتأمين، سبيد ميديكال، البدر للبلاستيك 5 آلاف سهم، 730 سهم، 9.13 مليون سهم، 24067 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 270 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية مليون سهم.

فيما أعلنت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شراء المساهم عزت أسامة عزت عبد الغني عدد 65 ألف سهم بسعر 11.6 جنيه بقيمة إجمالية 754 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.74% إلى 5.58%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، شراء المساهم رشدي تامر رشدي عدد 415 سهم بسعر 11.5 جنيه بقيمة إجمالية 690 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.99% إلى 5.71%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بريميير لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت شركة المنصورة للدواجن، بيع المساهم شركة زيتا للاستثمار المحدودة عدد 650 ألف سهم بسعر 42.281 جنيه بقيمة إجمالية 27.4 مليون جنيه لتتراجع نسبة مساهمته من 9.977% إلى 6.775%.



رمكو أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، تلقيها عرض استحواذ من السيد عتريس محمد لشراء كامل أسهم شركة إمبان للاستثمار السياحية-المملوكة بالكامل لرمكو- مقابل 350 مليون جنيه تقسم بين مبلغ 235 مليون جنيه تسدد لدائني شركة رمكو، ومبلغ 115 مليون جنيه يتم توريد خامات ومواد بناء استرايتيجة للمشروعات التي تملكها شركة رمكو على أن يتم التوريد بكامل القيمة حتى 31 ديسمبر عام 2022.