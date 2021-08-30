6 طرق للتخلص من الصداع النصفى.. أبرزها شم الروائح العطرية وتمارين التمدد

أشار التقرير، إلى أن هناك بعض التمارين الرياضية التي تساهم بشكل كبير في التقليل الشعور بالصداع النصفي، لأنها تعمل علي تهدئة الجسم والعقل، ومنها:

-اليوجا

لها دور كبير في إدارة نوبات الصداع النصفي، لأنها تجمع بين تمارين الإطالة والتنفس، وتعمل علي تخفيف الشعور بالتوتر، ولذا تقلل من شدة الشعور بالصداع النصفي.

- تمارين التمدد

-الانحناء الجانبي للرقبة

-الجلوس إلى الأمام

تساعد تمارين التمدد فى استرخاء عضلاتك ويخلص الجسم من التوت، ولذا فهذا النوع يعمل علي تقليل الشعور بنوبات الصداع النصفي، ويخلصك من تفاقم الألم.هذه الطريقة تخفف التوتر في الرقبة وأعلى الظه، ولذا تقلل الشعور بألم الرأس الناتج عن الإصابة بالصداع النصفي، ويمكنك القيام بهذا التمرين أثناء الجلوس أو الوقوف .

قم بإراحة رأسك على شيء يكون مريحًا، والانحناء إلي الأمام تعمل هذه الطريقة ارتخاء عضلات الساق وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بالصداع النصفي، وللقيام بهذا التمرين اجلس على الأرض وافرد ساقيك أمامك، وضع منشفة أو بطانية مطوية تحت الأرداف، وأشر بأصابع القدم لأعلى.