6 طرق للتخلص من الصداع النصفى.. أبرزها شم الروائح العطرية وتمارين التمدد

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فهذا التقرير يقدم لك العديد من النصائح للتغلب علي هذه المشكلة المسببة في شعورك بألم شديد في الرأس وتتسبب في إعاقة قيامك بأي نشاط، وذلك وفقًا لموقع "healthline".
أشار التقرير، إلى أن هناك بعض التمارين الرياضية التي تساهم بشكل كبير في التقليل الشعور بالصداع النصفي، لأنها تعمل علي تهدئة الجسم والعقل، ومنها:
-اليوجا
لها دور كبير في إدارة نوبات الصداع النصفي، لأنها تجمع بين تمارين الإطالة والتنفس، وتعمل علي تخفيف الشعور بالتوتر، ولذا تقلل من شدة الشعور بالصداع النصفي.
- تمارين التمددتساعد تمارين التمدد فى استرخاء عضلاتك ويخلص الجسم من التوت، ولذا فهذا النوع يعمل علي تقليل الشعور بنوبات الصداع النصفي، ويخلصك من تفاقم الألم.
-الانحناء الجانبي للرقبةهذه الطريقة تخفف التوتر في الرقبة وأعلى الظه، ولذا تقلل الشعور بألم الرأس الناتج عن الإصابة بالصداع النصفي، ويمكنك القيام بهذا التمرين أثناء الجلوس أو الوقوف .
-الجلوس إلى الأمام
قم بإراحة رأسك على شيء يكون مريحًا، والانحناء إلي الأمام تعمل هذه الطريقة ارتخاء عضلات الساق وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بالصداع النصفي، وللقيام بهذا التمرين اجلس على الأرض وافرد ساقيك أمامك، وضع منشفة أو بطانية مطوية تحت الأرداف، وأشر بأصابع القدم لأعلى.
كما قدم التقرير، بعض العلاجات الطبيعية أخرى للصداع النصفي، ومنها:
-العلاج بالإبر الصينيةأثناء العلاج بالابر، يستخدم الطبيب أصابعه ويديه للضغط على نقاط معينة في الجسم، ولذا فهو يقوم بعلاج الصداع النصفي بشكل طبيعي.
-العلاج بالزيوت العطرية
باستخدام زيوت طبيعية تساعد علي الاسترخاء، مثل زيت اللافندر، الذي يساعد في تخفيف التوتر.
وللتخلص من الإصابة والشعور بالصداع النصفي عليك اتباع هذه النصائح، وأبرزها:-الحد من تناول الكافيين .
-تجنب مسببات الصداع النصفي كالتوتر والقلق.
-تجنب الأضواء الساطعة.
-الحصول علي قسط كافي من النوم.
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