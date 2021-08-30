اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أغسطس 2021 03:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم العالى: نحاول تغيير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:00 ص
وزير التعليم العالى: نحاول تغيير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل د خالد عبد الغفار
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إنه تم توفير منصات تعليمية والتنوع فى العملية التعليمية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى، ومستعدون لتوفير أماكن ومنصات تعليمية لكافة الطلاب فى تنسيق القبول للجامعات.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، تقديم الإعلامى عمرو خليل: "وصول 99% كلية الطب فى العام الماضى ده كان خداع ولكن عملية الامتحان تخصصت لمخاطبة الشرائح المختلفة وتم عمله العام الحالى، وما كان يحدث فى الأعوام السابقة نتائج غير منطقية لطلاب الثانوية العامة وكان خطأ".

 

وتابع :" مستوى الطالب اللى جاب 80% هو طالب متفوق، ونسعى لإقرار قياس منضبط لنتائج طلاب الثانوية العامة بعد إعادة تعديل النتائج، والمرحلة الثانية تستقبل 240 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى أن هناك أماكن شاغرة فى العديد من الكليات، وأن المرحلة الثانية بها أماكن شاغرة لعدد ضخم من الطلاب".

 

وأوضح : " الأسرة المصرية والطالب لديهم قناعة بالكليات المتعارف عليها، وأننا نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل، وأننا ننتظر تغيير ثقافة الأسرة المصرية حول الكليات".

 

وأكد : "افتتحنا 3 جامعات أهلية العام الماضى، واليوم سيتم الاتفاق على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وأن هناك اختبارات للطلاب فى الجامعات الأهلية فى كل كلية على حدى، وأن هناك تكليف من الرئيس السيسى عن إنشاء 15 جامعة أهلية لإتاحة الفرص امام الطلاب للالتحاق بالكليات المناسبة".

 

وأشار : "هناك 5 جامعات أهلية تقدم خدمات عالمية على أرض مصرية، وهناك أسر شكرتنا على توفير أماكن عالمية لطلابهم للدراسة بها بدلا من الغربة للدراسة".


خالد عبد الغفار

طلاب الثانوية

تنسيق الطلاب

وزير التعليم العالى

عمرو خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خالد عبد الغفار يزف بشرى سارة للطلاب: الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية تستوعب الجميع.. ولا صحة لنفاد الأماكن المتاحة فى تنسيق المرحلة الأولى

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:38 م

خالد عبد الغفار: وزارة التعليم العالى تدعم أبحاث الأورام وتدريب شباب الأطباء

الخميس، 15 يوليه 2021 01:31 م

وزير التعليم العالى يتابع أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى بجامعتى القاهرة وحلوان.. خالد عبد الغفار: إصابات كورونا بين الطلاب لا تتعدى أصابع اليد.. والخشت يعلن تخصيص 5 مراكز لتطعيم أعضاء هيئة التدريس.. صور

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 03:00 م

وزير التعليم العالى والخشت يفتتحان أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجى بالشرق الأوسط بفرع الشيخ زايد.. خالد عبد الغفار: استثمارات كبيرة لدعم الباحثين فى مجال النانو.. وهدفنا تخريج جيل جديد من المبدعين

الإثنين، 24 مايو 2021 03:00 م

5 جولات ميدانية لوزير التعليم العالى فى نهار رمضان.. الدكتور خالد عبد الغفار يتابع مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية على أرض الواقع.. وأول المتواجدين بمستشفى بنها الجامعى بعد حادث قطار طوخ.. صور

الأحد، 02 مايو 2021 05:01 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة