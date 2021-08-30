مصلحة الضرائب: أي نشاط تجاري يخضع للضريبة حتى لو كان عبر الإنترنت

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية بمصلحة الضرائب، أن أي نشاط تجاري يخضع للضريبة حتى لو كان عبر الإنترنت، موضحا أن الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية وأسمائها معروفة وهى شركات مسجلة في مصلحة الضرائب، وهذه شركات مسجلة وملتزمة وتحصل الضرائب في مواعيدها.

وأضاف رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية بمصلحة الضرائب ، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دى إم سى، أن الممارسات التجارية من الشركات أو الأشخاص على صفحات فيس بوك عبر الإنترنت والتي تتواصل مع المستهلكين وتبيع سلع ومنتجات فمن يمارس هذا مطالب وفقا لأحكام القانون أن يتم محاسبته على صافى الربح سواء مكسب أو خسارة نتيجة النشاط التجارى وعليه أن يفتح ملف ضريبى قبل أن يعمل .

ولفت رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية بمصلحة الضرائب، إلى أن ضريبة القيمة المضافة لمن يبيع سلعة خاضعة لضريبة القيمة المضافة مفترض يصل لربح 500 ألف لابد من تحصيل القيمة المضافة وسدادها.