يتعرض الأقصى لعمليات اقتحام متكررة من المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.. وكثيرًا ما يقوم المستوطنون بـ "صلوات تلمودية" في ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين. 