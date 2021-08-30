رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، كما اقتحم المستوطنون باحات المسجد من باب المغاربة وقاموا بجولات استفزازية تركزت فى المنطقة الشرقية.

يتعرض الأقصى لعمليات اقتحام متكررة من المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.. وكثيرًا ما يقوم المستوطنون بـ "صلوات تلمودية" في ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.

يذكر أن مستوطنين، برفقة عضو الكنيست السابق موشيه فيجلين،اقتحموا الخميس الماضى، باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا باحات "الأقصى" في مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي من الأقصى.