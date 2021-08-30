محافظ بورسعيد: بعض الجمعيات تستغل صغار الفلاحين.. ويوجه بمتابعة التوريد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أنه توجد عدد من الجمعيات تستغل صغار الفلاحين وترفع أسعار السماد عليهم، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد من الفلاحين بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد.

وأضاف "الغضبان"، أنه سيتم متابعة توريد كل الأسمدة داخل أراضى شرق بورسعيد، ومتابعتها حتى الوصول للفلاحين من أصحاب الأراضي.

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، افتتاح موسم حصاد الأرز شرق بورسعيد، بإجمالى مساحة منزرعة بأراضى المحافظة كاملة بلغت 32 ألف فدان، وذلك بحضور المهندس كامل تويج، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبلغت إجمالى المساحة المنزرعة بالأرز 5800 فدان بمنطقة سهل الطينة من إجمالى مساحة مصرح بها بزراعة الأرز 8 آلاف فدان.

كما بلغت إجمالى المساحة المنزرعة بالأرز على مستوى المحافظة 32 ألف فدان جنوب وغرب وشرق، ويوجد 40 حقل إرشادى بمنطقة سهل الطينة للمرة الأولى، وجاءت المساحة المنزعة بالأرز العام الماضى 28 ألف فدان.



اجتماع اللواء عادل الغضبان



جانب من اجتماع المحافظ والمزارعين



جانب من اجتماع المحافظ والمزارعين شرق بورسعيد



عدد من المزارعين