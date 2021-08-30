اليوم السابع
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الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:50 م
أكرم القصاص
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محافظ أسيوط يتابع عمل صوامع شركة مطاحن مصر للتأكد من سلامة القمح.. صور

الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:19 م
محافظ أسيوط يتابع عمل صوامع شركة مطاحن مصر للتأكد من سلامة القمح.. صور محافظ أسيوط يتفقد القمح المورد
أسيوط - فريق المحافظات

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة، سير العمل بالصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بمنطقة نزلة عبداللاه بحى شرق مدينة أسيوط، وذلك للوقوف على انتظام أعمال توريد القمح بالصوامع وجودة الدقيق المستخرج من المطحن قبل توزيعه على مستودعات الدقيق والمخابز بالمحافظة فضلًا عن التأكيد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين بالمطاحن والمترددين عليها.

وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، رافقه خلال الجولة التفقدية محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط وكمال خليفة وكيل مديرية التموين وعدد من مسئولى المطاحن والتموين. 

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة ، كما تفقد صوامع استقبال الأقماح التى تحتوى على 6 خلايا سعة 30 ألف طن كل خلية 5 آلاف طن من القمح مشددًا على تنفيذ القرارات والضوابط المنظمة لاستلام الاقماح وفقًا للمواصفات المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر العاجلة ضد المخالفين وأصحاب الأقماح غير المطابقة للمواصفات .

كما تابع أعمال طحن الأقماح وتعبئتها مشددًا على ضرورة مراعاة معايير الجودة فى الدقيق المستخرج وطحن الغلال كما تفقد لوحة التحكم الخاصة بالصوامع وغرفة طلمبات الحريق وشدد المحافظ على العاملين والمترددين على المطحن بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وإرتداء الكمامات لمجابهة فيروس كورونا المستجد. 

كما قام المحافظ يرافقه مسئولى التموين بأخذ عينات من الأقماح والدقيق بالمطاحن للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات معلنًا تكرار الحملات بصورة مفاجئة على جميع الصوامع والمطاحن بالمحافظة للتأكد من سلامة الاقماح والدقيق المستخرج منها. 

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لعمليات توريد الأقماح للمطاحن من مختلف الصوامع بالمحافظة وخارجها ومتابعة الدقيق المستخرج من المطاحن قبل توزيعه على المخابز للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية لضمان جودة الخبز بالمخابز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما شدد المحافظ على مسئولى مطاحن مصر الوسطى بالإلتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بجودة الدقيق المستخرج وعدم استلام أية أقماح مخالفة للمواصفات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين ومصادرة أية كميات أقماح مخالفة للمواصفات يتم ضبطها. 

القمح المورد للمطاحن
القمح المورد للمطاحن

 

جولة محافظ اسيوط داخل صوامع القمح
جولة محافظ اسيوط داخل صوامع القمح

 

محافظ اسيوط يتذوق القمح بعد طحنة
محافظ اسيوط يتذوق القمح بعد طحنة

 

محافظ اسيوط يتفقد الدقيق
محافظ اسيوط يتفقد الدقيق

 

محافظ اسيوط يتفقد القمح المورد للمطاحن
محافظ اسيوط يتفقد القمح المورد للمطاحن

 

محافظ أسيوط يتفقد جودة القمح
محافظ أسيوط يتفقد جودة القمح

 

محافظ اسيوط يصافح العمال بالصوامع
محافظ اسيوط يصافح العمال بالصوامع

 

 


أسيوط

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