محافظ أسوان: تركيب الإعلانات طبقاً للتنسيق الحضارى وإبراز الزوايا الجمالية‎

أسوان فريق المحافظات

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ضرورة تطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بتركيب الإعلانات طبقاً للتنسيق الحضارى لإبراز مختلف المواقع والزوايا الجمالية لمدينة أسوان كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم ذلك على باقى المراكز والمدن تباعاً باعتبارها تمثل قيمة مضافة ليتم الاستفادة من عوائدها في تلبية المطالب الجماهيرية وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بأحد مسئولي شركات الإعلانات المتخصصة بحضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، ومديري الشئون القانونية والإعلانات بالمحافظة، وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتشكيل لجنة لتحديد واختيار المواقع المختلفة التي سيتم استثمارها لوضع اللوحات الإعلانية بها على أن يراعى فيها بأن تكون ذات إضاءة مبهرة لتتواكب مع أعمال التطوير والتجميل الجارية ، مع قيام المحافظة بوضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بتركيب الإعلانات وفقاً لأسس ومعايير محددة، وهو الذى يتوازى مع توحيد الألوان لتكون بشكل جمالى، مؤكداً على التعاون المثمر والبناء بين المحافظة ووزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لتحقيق الاستفادة المثلى من الأماكن المجاورة لحرم وأسوار خطوط السكك الحديدية بتركيب كرافانات ذات شكل جمالى وموحد في التصميم والأولوان بدلاً من الأكشاك العشوائية التي تشوه المنظر العام للطرق والشوارع ، بالإضافة إلى الحفاظ على حرم الطريق والأرصفة سواء للمركبات أو للمشاة.