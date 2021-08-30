محافظة سوهاج تحدد خطوطا ساخنة لتلقى البلاغات والطوارئ.. التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

حددت محافظة سوهاج عددا من الخطوط الساخنة لتلقى البلاغات عليها في العديد من المجالات، في مقدمة تلك الخطوط الخط الساخن علاج الإدمان الخط الساخن لأعطال الكهرباء، والخط الساخن لنجدة الطفل والخط الساخن لشكاوى المياه، وقامت المحافظة بنشر تلك الأرقام على صفحات التواصل الاجتماعى للمحافظة وعلى أبواب المجالس المحلية والوحدات القروية على مستوى المحافظة.

محافظة سوهاج أوضحت أن فكرة تعميم تلك الأرقام بكل الأماكن على مستوى المحافظة لتسهيل التواصل مع المواطنين في حالة الطوارئ واليوم السابع يقدم للقارئ تلك الأرقام للاستعانة بها في حالة الطوارئ تعرف عليها.

1 – الخط الساخن لأعطال الكهرباء 121 على مستوى المحافظة.

2 – الخط الساخن لشكاوى المياه والصرف الصحى 125 على مستوى المحافظة.

3 – الخط الساخن للنجدة 123 على مستوى المحافظة.

4 – الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 على مستوى المحافظة.

5 – الخط الساخن لطوارى المطافى 180 على مستوى المحافظة .

6 – الخط الساخن لطوارئ الغاز 129 على مستوى المحافظة.

7 الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 الخدمة متاحة لمدة 3 ساعات يوميا فى الفترة من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 5 مساء.