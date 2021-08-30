مجلس جامعة دمياط يوافق على عدد من القرارات.. تعرف عليها

دمياط - معتز الشربينى

انعقد اليوم الإثنين، مجلس جامعة دمياط بحرم الجامعة الجديد بجلسته رقم 165 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالترحيب أعضاء المجلس، كما وجه بأن تكون أول محاضرة بالعام الجامعي 2021/2022 بجميع كليات الجامعة عن "المشكلات الناجمة عن الزيادة السكانية".

وأكد رئيس الجامعة أيضًا على متابعة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية والكليات المختلفة وسرعة إتمامها قبل بداية العام الجمعي 2021/2022.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال والذي تضمن عدد 116 موضوع، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:

الموافقة على التقدم بطلب شراء مجمع الورش من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمقابل لسور حرم الجامعة الجديد بالجهة الجنوبية، وعمل التعديلات اللازمة لتجهيزها لتصبح ورش ومعامل كلية الهندسة، مما يعود بالنفع على توفير أصول بحرم الجامعة الجديد وكذلك توفير الوقت اللازم لبناء مجمع الورش الذي كان مقرر إنشاؤه داخل حرم الجامعة.

الموافقة المبدئية على بروتوكول التعاون مع جامعة المنصورة بشأن إنشاء مواقع الإنترنت التبادلية.

الموافقة على إنشاء برنامج دبلوم "تصميم الأزياء" المهني في الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات.

الموافقة على شروط الإقامة بالمدن الجامعية (طلاب/طالبات)، وأهمها:

التطعيم بلقاح كورونا شرط أساسي للقبول بالمدن الجامعية

قيمة المصروفات الشهرية للطلاب (بنين/بنات) الذين ينطبق عليهم قواعد القبول بالمدن الجامعية وطلاب البرامج الخاصة: 350 جنيه شاملة الإقامة والتغذية

قيمة المصروفات الشهرية للطلاب (بنين/بنات) الذين ينطبق عليهم قواعد القبول بالمدن الجامعية وطلاب البرامج الخاصة: 150 جنيه شاملة الإقامة فقط

قيمة المصروفات الشهرية "للطالبات" المتخلفات عن التسجيل الالكتروني، و"طالبات" الانتساب الموجه، والمخالفات للشروط، والمحولات داخل مصر، و"طالبات" البرامج الخاصة المخالفات للشروط: 700 جنيه

قيمة المصروفات الشهرية لـ "طالبات" الدراسات العليا: 1000 جنيه

قيمة المصروفات الشهرية للطالبات الجدد الحاصلات على شهادات معادلة من الدول العربية ومن داخل مصر: 1200 جنيه

قيمة المصروفات الشهرية للطلاب "بنين" المخالفين للشروط: 700 جنيه

قيمة المصروفات الشهرية للطلاب البنين (المحولين، الدراسات العليا، الحاصلون على شهادات معادلة من الدول العربية ومن داخل مصر، طلاب البرامج الخاصة المخالفين للشروط، طلاب الانتساب الموجه، الطلاب المتخلفين عن التقدم الكترونيًا: 1200 جنيه

الموافقة على إنشاء المعهد الفني للتمريض بجامعة دمياط، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ اللازم واستكمال باقي الإجراءات.

. منح اللقب العلمي لعدد (2) وظيفة أستاذ

. منح اللقب العلمي لعدد (2) وظيفة أستاذ مساعد

. تعيين عدد (1) بدرجة أستاذ

. تعيين عدد (3) بدرجة مدرس

. منح عدد (5) درجة دكتوراه

. منح عدد (27) درجة ماجستير