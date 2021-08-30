اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مبعوث الرئيس الروسى: سنشارك فى المشاريع الاقتصادية لإعادة إعمار أفغانستان

الإثنين، 30 أغسطس 2021 11:09 ص
مبعوث الرئيس الروسى: سنشارك فى المشاريع الاقتصادية لإعادة إعمار أفغانستان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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أعرب مبعوث الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، عن مخاوفه إزاء استخدام الأسلحة التي تركتها واشنطن في أفغانستان في حرب أهلية محتملة.

وحسب موقع سكاى نيوز، قال كابولوف أن روسيا تعتزم المشاركة في المشروعات الاقتصادية لإعادة إعمار أفغانستان.

وقال إن روسيا تعمل بنشاط لإقامة حوار مع السلطات الأفغانية الجديدة، مؤكدا أنه يجب الحفاظ على علاقات طبيعية مع أي حكومة في أفغانستان.

وكانت قد أعلنت نحو 100 دولة تلقيها ضمانات من حركة طالبان بالسماح لجميع الأجانب والأفغان، الذين يحملون تأشيرات بمغادرة أفغانستان، ضمن تفاهم يسري إلى ما بعد الانسحاب الأمريكي من البلاد.

وأكدت هذه الدول في إعلان مشترك، الاستمرار في إصدار وثائق تتيح السفر لبعض الأفغان إلى كافة الدول.

يأتي هذا فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إنه تم التواصل مع حركة طالبان التي أكدت أنها ستسمح بممر آمن للخروج من كابول.

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