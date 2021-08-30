الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بتجديد تكليف حسن عبد الشافي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية لمدة عاما الإثنين، 30 أغسطس 2021 10:11 ص الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 365 لسنة ٢٠٢١ بتجديد تكليف حسن عبد الشافي أحمد بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من ٣٠/٨/٢٠٢١ نشر القرار فى الجريدة الرسمية. السيسي الجريدة الرسمية قرار جمهوري رئيس هيئة الرقابة الادارية عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قرار جُمهورى بالموافقة على منحة لإنشاء عيادات لمستشفى أطفال جامعة القاهرة الخميس، 26 أغسطس 2021 11:15 ص قرارات جمهورية بالموافقة على منحة بشأن الحوكمة الاقتصادية.. وتخصيص أراضٍ لمشروعات الخميس، 19 أغسطس 2021 09:28 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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