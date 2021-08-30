قرار جمهورى بتجديد تكليف حسن عبد الشافي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية لمدة عاما

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 365 لسنة ٢٠٢١ بتجديد تكليف حسن عبد الشافي أحمد بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من ٣٠/٨/٢٠٢١

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.