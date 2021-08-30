عاوز تركيزك يزيد؟..تعرف على الروشتة الصحية أبرزها وجبة الإفطار والأسماك

طرق لزيادة وتحسين التركيز



-تناول الكافيين

يساعد الكافيين علي تنشيط خلايا المخ، ويزيد من فرص التركيز الجيد، ويعمل علي إيقاظ المخ، ولذا يمكنك تناول القهوة، أو الشوكولاتة، أو مشروبات الطاقة لزيادة التركيز لديك.

-العصائر الطازجة

-تناول وجبة الإفطار

هل تعلم أن تناول لكوب من عصير البرتقال في الصباح الباكر، يساعد علي زيادة التركيز في المخ؟..نعم هذا ما أكده التقرير المنشور، والذي أشار إلي أن الكربوهيدرات تساهم بشكل كبير في زيادة وقود المخ، يزيد من فرص الشعور بالطاقة والحيوية وزيادة التركيز.

بعض الأشخاص لا يهتمون بتناول وجبة الإفطار لديهم، وهذا الأمر يتسبب في تعرضهم لعدم التركيز في اليوم، فهل تعلم أن وجبة الإفطار هي وقود الجسم؟..نعم فتناولها يمده بالطاقة والحيوية ويزيد من نسبة التركيز لديك، ولذا عليك إضافة الألياف ومنتجات الألبان والفواكه في هذه الوجبة لتنشيط خلايا المخ والتركيز.

-الأسماك

-المكسرات والشوكولاتة

الأسماك هي غذاء المخ، لأنها مصدر البروتين المرتبط بتعزيز المخ بشكل كبير، وأيضا غنية بأحماض أوميجا 3 ، ولذا فتناول الأسماك يزيد من التركيز، وأيضا يقلل فرص الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.

المكسرات تحتوي علي فيتامين E ومضاد الأكسدة ، هذان العنصران الذين يمنعون تعرض الشخص لتدهور المخ، والتركيز والذاكرة، ولذا تناولك لحفنة يومية من المكسرات يعد من الحيل الجيدة لتنشيط المخ.