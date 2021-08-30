ضبط 18 شيكارة دقيق بلدى ومخالفات متنوعة بالمخابز فى حملات بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، حملات لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها، بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر.

وأسفرت الحملة فى مجال المخابز البلدية عن ضبط مخالفة تصرف فى عدد 15 شيكارة دقيق بلدى زنة 50 كيلوجرام من حصة المخبز، وتصرف فى عدد 13 شيكارة دقيق بلدى زنة 50 كيلوجرام من حصة المخبز، ومخالفتين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وفى مجال الأسواق تم ضبط عدد 5 ميزان غير معتمد ومدموغ من الجهة المختصة (ميزان طبلية الكترونى حمولة 300 كجم - ميزان طبلية الكترونى حمولة 150 كجم - ميزان الكترونى حمولة 15 - 30 كجم - ميزان الكترونى حمولة 30 كجم - ميزان الكترونى حمولة 40 كجم) لأنشطة مختلفة (مخزن الشركة المصرية لتجارة الجملة - مقلة - هايبر ماركت - سوبر ماركت - مخبز بلدى مدعم)، وضبط عدد 3 محضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة مختلفة.

وخرجت الحملات ضمن تعليمات المهندس عبدالرازق محمد الصافى وكيل المديرية، وتحت اشراف المهندس جبريل بكرى محمود مدير عام التجارة الداخلية، وعضوية رفاعى احمد سليم رئيس قسم الرقابة، ومحمد عبدالرحيم على، وأحمد محمود ربيع المفتشون بالمديرية، وبالاشتراك مع محمود محمد أبو الوفا مدير إدارة تموين إسنا بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها، وجارى قيد المحاضر بمركز شرطة إسنا لعرضها على النيابة العامة وعرض التقارير على المديرية.