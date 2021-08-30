اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أغسطس 2021 02:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سقوط حاوية من سيارة نقل ثقيل بعد اصطدامها بكوبرى باسوس أسفل الدائرى

الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:52 ص
سقوط حاوية من سيارة نقل ثقيل بعد اصطدامها بكوبرى باسوس أسفل الدائرى جانب من الحادث
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة أسفل كوبرى دائرى باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، سقوط حاوية من سيارة نقل، بعد اصطدامها بالكوبرى، وتسببها فى توقف الحركة المرورية أسفل الكوبرى، دون خسائر بالأرواح أو حدوث ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بسقوط حاوية من على سيارة نقل ثقيل بعد اصطدامها بكوبرى باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

على الفور انتقل المقدم رامى سعد رئيس مباحث مرور القليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط حاوية من على سيارة نقل ثقيل بمنطقة باسوس أسفل كوبرى الطريق الدائرى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتضرر سيارة ملاكى من الحادث، وعلى الفور جرى استدعاء أوناش المرور وتم رفع الحاوية من الطريق، وإعادة فتح الحركة المرورية أمام سير السيارات مرة أخرى، كما أن الحادث لم يسفر عن ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

 

 

لغفغ4قققققققق
سقوط الحاوية على سيارة
 
السيارة
جانب من سقوط الحاوية
تهشم سيارة
تهشم سيارة

 


مرور القليوبية

سيارة نقل ثقيل

سقوط حاوية

اخبار القليوبية

باسوس

كوبرى باسوس

الطريق الدائرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مرور القليوبية يعلن انتظام الحركة بطريقى شبرا بنها الحر والإسكندرية الزراعى

الثلاثاء، 05 يناير 2021 02:10 ص

مرور القليوبية يحرر 2361 مخالفة خلال حملة مكبرة بطرق ومحاور المحافظة

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 10:29 ص

مرور القليوبية يحرر 2086 مخالفة مرورية بحملة مكبرة لضبط السيارات الخالفة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 11:34 ص

صور.. مرور القليوبية يرفع أثار حادث تصادم سيارتين على الدائرى الإقليمى

الأحد، 09 أغسطس 2020 11:31 ص

حركة تنقلات لمديري إدارات المرور بالقليوبية.. تعرف عليها

الجمعة، 07 أغسطس 2020 10:50 م

مرور القليوبية: لم نرصد أى مخالفات أو تجمعات وسيولة مرورية بالمحافظة

الإثنين، 20 أبريل 2020 04:47 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة