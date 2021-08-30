سقوط حاوية من سيارة نقل ثقيل بعد اصطدامها بكوبرى باسوس أسفل الدائرى

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة أسفل كوبرى دائرى باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، سقوط حاوية من سيارة نقل، بعد اصطدامها بالكوبرى، وتسببها فى توقف الحركة المرورية أسفل الكوبرى، دون خسائر بالأرواح أو حدوث ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بسقوط حاوية من على سيارة نقل ثقيل بعد اصطدامها بكوبرى باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

على الفور انتقل المقدم رامى سعد رئيس مباحث مرور القليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط حاوية من على سيارة نقل ثقيل بمنطقة باسوس أسفل كوبرى الطريق الدائرى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتضرر سيارة ملاكى من الحادث، وعلى الفور جرى استدعاء أوناش المرور وتم رفع الحاوية من الطريق، وإعادة فتح الحركة المرورية أمام سير السيارات مرة أخرى، كما أن الحادث لم يسفر عن ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

سقوط الحاوية على سيارة

جانب من سقوط الحاوية