رئيس وزراء ماليزيا يخضع لعزل منزلى بعد مخالطته لمريض كورونا

وذكر مكتب رئيس الوزراء - فى بيان نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم الاثنين، أن إسماعيل صبرى يعقوب لن يحضر مراسم أداء الوزراء ونواب الوزراء في الحكومة الماليزية الجديدة اليمين الدستورية اليوم أمام ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه في القصر الوطني.

وأشار البيان إلى أن يعقوب سيتابع من العزل المنزلى الاحتفال باليوم الوطني الماليزي 2021 والمقرر إقامته غدا الثلاثاء، فى (بوتراجايا).