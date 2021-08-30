رئيس وزراء ماليزيا يخضع لعزل منزلى بعد مخالطته لمريض كورونا

خضع رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب، اعتبارا من اليوم الاثنين، لعزل منزلى بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بكوفيد-19.
وذكر مكتب رئيس الوزراء - فى بيان نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم الاثنين، أن إسماعيل صبرى يعقوب لن يحضر مراسم أداء الوزراء ونواب الوزراء في الحكومة الماليزية الجديدة اليمين الدستورية اليوم أمام ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه في القصر الوطني.
وأشار البيان إلى أن يعقوب سيتابع من العزل المنزلى الاحتفال باليوم الوطني الماليزي 2021 والمقرر إقامته غدا الثلاثاء، فى (بوتراجايا).
يذكرأن رئيس الوزراء الماليزى الجديد إسماعيل صبرى يعقوب، بدأ الاثنين الماضى، مهامه عمله رسميًا، وذكرت صحيفة (ذا استار) الماليزية عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يقوم إسماعيل بأول زيارة عمل رسمية له إلى منطقتي "كوالا مودا" و"يان" بولاية قدح الماليزية للاطمئنان على آخر الأوضاع في المناطق المتضررة من الفيضانات في أعقاب حادث رأس المياه في منطقة جبل جراى الأربعاء الماضي والتي أودت بحياة 5 أشخاص حتى الآن وتضرر 800 منزل.
ودعا إسماعيل، في وقت سابق، الشعب الماليزى من مختلف الأديان والأعراق إلى التعاون نحو التعافي الاقتصادي والصحي.
وكان إسماعيل البالغ من العمر 61 عاما قد أدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا، بعد موافقة ملك البلاد.
وفى وقت سابق أكد رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب أنه يتطلع إلى زيارة سنغافورة ، والاجتماع مع نظيره السنغافورى "لى سين لونغ"، وذلك للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين .
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