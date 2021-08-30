رئيس الوزراء يتفقد أعمال توسعات محطة صرف صحى أبو رواش

كتبت ــ هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقده مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر ، أعمال توسعات محطة صرف صحي أبو رواش.

وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده مصانع فاكسيرا، أن الدولة وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات، موضحا أنه تم رصد تهاون من قبل المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهو ما نتج عنه ارتفاع فى أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح فى مؤتمر صحفي، أن هناك خطة كبيرة لإعطاء اللقاح للعاملين بالمدارس والطلاب والمعلمين قبل بداية العام.

وأشار إلي أن المصنع يهدف لإنتاج 3 ملايين جرعة يوميا، موضحا أنه بنهاية شهر نوفمبر القادم سيتم البدء فى تشغيل المصنع.

وتعد مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر أكبر مجمعًا لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

ويتضمن المصنع خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم.