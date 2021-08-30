رئيس الوزراء: مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر تهدف لإنتاج 8 لقاحات

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقده مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة ٦ أكتوبر، أن المصانع تهدف لإنتاج مختلف اللقاحات لعلاج الأمراض، موضحا أن المشروع يهدف لإنتاج 8 لقاحات رئيسية

وتعد مصانع شركة فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر أكبر مجمعًا لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

ويتضمن المصنع خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم.