رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "كوفيد 19" لا يعالج بالمضادات الحيوية

كتبت أمل علام

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن أهم الأدوية التي يمكن اعتمادها واستخدامها لعلاج كورونا، عقار الهيدروكسى كلوروكين، أو عقار الايفرمكتن أو عقار فافيبريفير، لعلاج فيروس كورونا .

وأوضح خلال مؤتمر علمى لتحديث النسخة الخامسة لبروتوكول فيروس كورونا، أن البعض لدينا في مصر يعتقد أن كورونا مرض بكتيرى ويتم استخدام المضادات الحيوية فى علاجه باستخدام الارثروميسين، ما يؤدى الى تفاقم الحالة، كما أنه يتم استخدام الفيتامينات فى العلاج، ويعتقد أنها علاج لفيروس كورونا بينما الحالة تزداد سوءًا عند استخدامها لأنه لم يتم علاجها بمضادات الفيروسات، مشيرًا إلى أن المريض الذى يصل إلى الطبيب وهو يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة يتم عزله بالمنزل وعلاجه بالمنزل وليس بالمستشفى .