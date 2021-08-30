ديلى ميل: واشنطن تضغط على لندن لإجبار الأمير أندرو على التعاون بقضية "إبستين"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على بريطانيا في محاولة لإجبار الأمير أندرو على التعاون مع المحققين بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي.

ويقال إن المحققين الذين يحققون في قضية جيسلين ماكسويل وزملاء آخرين لرجل الأعمال الأمريكي، جيفرى ابستين، وهو الملياردير الذى اتهم بسلوك السلوك الجنسى بحق قاصرات وانتحر في سجنه، يريدون التحدث إلى دوق يورك حول صداقته مع ابستين.

وأعاد مسئولون من حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على "العلاقة الوثيقة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عندما يتعلق الأمر بتقديم "المساعدة القانونية" في المسائل الجنائية وسط إحباط متزايد من رفض الأمير أندرو التعامل مع المحققين.

وقال مسئول حكومي أمريكي لصحيفة "ذا صن" البريطانية: إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتمتعان بعلاقة وثيقة ومثمرة ومرنة في مجال إنفاذ القانون والمساعدة القانونية المتبادلة.

وأضاف "نحن لا نزال على اتصال وثيق في العديد من القضايا النشطة على أساس يومي وسنواصل طلب المساعدة في المسائل الجنائية لأننا نقدم مساعدة مماثلة في المقابل."

أرسل المدعون العام الماضي إلى الحكومة البريطانية طلبًا رسميًا ، يُعرف باسم تقديم معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة (MLAT) ، يطلبون فيه الوصول إلى الأمير حتى يتمكنوا من التحدث معه.

وقانون المساعدة القانونية المتبادلة هو إجراء يستخدم في التحقيقات الجنائية لجمع المواد من الدول الأجنبية التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة على أساس تعاوني ولكن من المفهوم أن دوق يورك لم يتعاون بعد.

وقالت الصحيفة، إن أندرو لا يزال شخصًا محل اهتمام المدعين العامين في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك - لكنهم لا يتوقعون أن يتمكنوا من مقابلته في المستقبل المنظور.

وكشخص مهم ، يُنظر إلى ابن الملكة على الأقل كشاهد محتمل - وسيشكل استجوابه جزءًا من التحقيق.

وقال ممثلو الادعاء في وقت سابق من هذا الشهر إن أندرو ، 61 عامًا ، "سعى إلى تصوير نفسه للجمهور على أنه متحمس ومستعد للتعاون" لكنه لم يجر أي مقابلة مع السلطات الفيدرالية ورفض مرارًا طلبات التحدث مع المحققين.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه فيرجينيا جوفري ، التي قالت إنها تعرضت لسوء المعاملة من قبل إبستين ، شكوى مدنية ضد أندرو في محكمة مانهاتن الفيدرالية.

تزعم جوفري ، التي كانت تُعرف باسم فيرجينيا روبرتس ، أن إبستين أجبرها على ممارسة الجنس غير المرغوب فيه مع أندرو في منزل لندن البريطانية جيسلين ماكسويل - صديقة إبستين.