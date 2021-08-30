دراسة: تناول وجبة خفيفة من الجوز تحمى من الإصابة بالزهايمر وأمراض القلب

كتبت مروة هريدى

يرتبط الطعام الذى نتناوله ارتباطًا وثيقًا بالصحة، حيث إن الأطعمة التى تحتوى على عناصر غذائية صحية ومتوازنة تعزز صحتنا وتحمينا من الأمراض المزمنة، وتوصلت دراسة إلى أن تناول وجبة خفيفة واحدة قوية جدًا لدرجة أنها لا تساعد فقط في تعزيز طول العمر ولكن أيضًا تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون والزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية بجانب خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

تتعمق دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية، في أن تناول وجبة خفيفة معينة عندما يتعلق الأمر بتعزيز طول العمر والحفاظ على الصحة، حيث أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات خفيفة من الجوز (عين الجمل) لديهم مخاطر أقل للوفاة وزيادة في متوسط ​​العمر المتوقع مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك.

من جانبه، قال كبير الباحثين في قسم التغذية والباحث الرئيسي في الدراسة، يانبينج لي "ما تعلمناه من هذه الدراسة هو أنه حتى تناول بضع حفنات من الجوز أسبوعيًا قد يساعد في تعزيز طول العمر، وهى نصيحة عملية يمكن أن تكون مجدية لعدد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى تحسين صحتهم".



فوائد تناول الجوز

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nutrients، أن تناول خمس حصص أو أكثر من الجوز أسبوعيًا قد توفر أكبر فائدة فى الوقاية من الأمراض التى قد تسبب الوفاة بنسبة 14 %، وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25 %، وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع في حوالي 1.3 سنة مقارنة بمن لم يتناولوا الجوز.

ويمكن أن يكون لاستهلاك الجوز مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع فوائده أيضًا، حيث وجدت الدراسة انخفاضًا بنسبة 13 % في خطر الوفاة بشكل عام، و 14 % أقل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ، وزيادة في حوالي عام واحد من العمر مقارنةً بمن لم يتناولوا الجوز.

كما وجدت أن تناول الجوز يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL بنسبة تصل إلى 16٪، ويخفض ضغط الدم الانبساطي بمقدار 2-3 ملم زئبق ويقلل الإجهاد التأكسدي والالتهاب.