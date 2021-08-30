حملات التطعيم الميدانية ضد كورونا تصل للمصانع والمصالح الحكومية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت 7 فرق طبية ميدانية حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، اليوم الإثنين، واستهدفت أماكن العمال فى المصانع والموظفين فى مقرات المصالح الحكومية بالتزامن مع استمرار مراكز التطعيم فى مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد استقبال المواطنين لتطعيمهم .

وشهدت مناطق مصانع الأسمنت بوسط سيناء حملة طبية نفذها مصنع اسمنت سيناء الرمادى بالتعاون مع مديرية الصحة وتم خلالها تطعيم 676 عاملا بالمصنع خلال يومين.

وقال ممدوح رفاعى مسؤول ومنسق العلاقات العامة، انه سبق حملات التطعيم، عمل ندوة توعوية بخطورة "كورونا" وسبل الوقاية منها وأفضل الطرق الاحترازية لتجنب الاصابة .

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ان الفرق تقوم يوميا بحملات يتم توزيعها فى إطار تنفيذ خطة الدولة بتطعيم كافة المواطنين واتاحة فرصة الحصول على اللقاح فى أكثر من مكان .

واشار انه يتم تنفيذ مخطط كامل لتطعيم كافة العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات وكافة الأجهزة العاملة على أرض المحافظة وتم البدء بالعاملين فى المدارس الحكومية والخاصة طبقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

وأعلن المحافظ أنه تم الاعداد لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة مع بدء العام الدراسى بالمدارس والجامعات مشيرا الى أنه سيتم تطعيم جميع العاملين فى مختلف الجهات، ولن يسمح بدخول أى عامل بتلك الجهات إلا بعد تلقى التطعيم الخاص بـ كورونا، وتم التنسيق مع وزارة الصحة لصرف عدد ٥ أجهزة كمبيوتر تدعم البصمة فى التسجيل لفيروس كورونا ، وأنه سيكون متاح لدينا 7 فرق عاملة فى هذا المجال بدلا من فريقين فقط من قبل كما سيتم الرد على طالب التسجيل للحصول على لقاح كورونا خلال 72 ساعة مع النظام الجديد.

وسجل مركز التطعيم الرئيسى ضد كورونا بشمال سيناء عدد 16 ألف و200 مواطنا تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا بمركز التطعيم واللقاح الكائن بمستشفى العريش العام بشمال سيناء.

قالت نجلاء حامد مسئول مركز التطعيم ضد كورونا بشمال سيناء انه تم حتى اليوم الانتهاء من تطعيم هذه الاعداد من أهالى شمال سيناء بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وقالت انه يستقبل يوميا المواطنين الذين تصلهم إشعارات بموعد أخذ اللقاح التوجه بشكل طبيعى للمركز، ويكون فى استقبالهم طاقم العمل الطبى المختص لإعطاء الجرعات المقررة سواء الأولى أو الثانية، طوال ايام الاسبوع وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، وأن المركز مجهز بكافة الامكانيات وداخله تراعى كافة الإجراءات الاحترازية .

وناشدت مسئول مركز اللقاح بشمال سيناء، المواطنين سرعة التسجيل الإلكترونى للحصول على موعد بأخذ اللقاح، وأشارت إلى أن من يتعذر عليه التسجيل فى المركز المتخصص يتواجد بمقره أحد الأشخاص لمساعدة المواطنين على التسجيل لبياناتهم، وقالت إن اللقاح مجانى ومتوفر لجميع المواطنين، ويقع داخل مستشفى العريش العام بمبنى ومقر منفصل عن المستشفى .

وأعلنت صحة شمال سيناء، انه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا اللقاح اللازم، وأن العمل مستمر فى تلقى تسجيل طلبات المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا ، على الموقع الإلكترونى المخصص لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا وهو: www.egcovac.mohp.gov.eg، حيث يتم الحجز للحصول على اللقاح كذلك يمكن التسجيل بمركز تلقى اللقاح بمستشفى العريش العام .

وسبق ونفذت الفرق الميدانية تطعيم للعاملين بمديرية الزراعة ومديرية القوى العاملة والتنظيم والإدارة بشمال سيناء، وموظفى مجلس مدينة العريش، والعاملين بمجلس مدينة الحسنة والإدارات الحكومية التابعة لها بوسط سيناء، والعاملين بجامعة العريش ومديرية التربية والتعليم، والموظفين بديوان عام المحافظة بالعريش .



ندوات توعية بكورونا



حملات تطعيم



فرق الحملات الطبية