تعقيم مكاتب تنسيق جامعة كفر الشيخ استعدادا لاستقبال طلاب المرحلة الثانية غدا

كفر الشيخ - محمد سليمان

يستقبل مكتب تنسيق جامعة كفر الشيخ الرئيسى لتنسيق الثانوية العامة ومعامل التنسيق الإلكتروني، غداً الثلاثاء، طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة وسط إجراءات احترازية وتجهيز كامل لمعامل التنسيق وتسهيل كافة الإجراءات لهم وتواجد اللوحات الإرشادية.

وأوضحت الدكتورة أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والمشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسى، أن معامل التنسيق الإلكترونى لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة، شهدت إقبالاً من طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم والاستفسار عن أعمال التنسيق وآليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح وجارى حاليا طباعة ترشيح الطلاب على كلياتهم طبقا للتنسيق.

وأعلنت شاكر استمرار عمل معامل الحاسب الآلى بالجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من يوم غد الثلاثاء الموافق 31 أغسطس، حتى مساء السبت الموافق 4 سبتمبر.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبدالعال، إلى أن مكتب التنسيق فى كلية التربية النوعية بالجامعة، نظم عددا من ورش العمل لجميع مدخلى البيانات فى المراكز الخمس لتوضيح آلية التسجيل وبيان القطاعات الجغرافية وكيفية مساعدة الطلاب بشرح توضيحى للكليات والتخصصات وفرص عمل كل تخصص.

وأكد عبد العال، أن إدارة الجامعة وفرت الإمكانيات والتيسيرات التى تساعد الطلاب على أداء مراحل التسجيل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق خطة إدارة الجامعة.

وصرح رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرازق دسوقي، بأن إدارة الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم من تحديث وتجهيز المعامل بالكامل التى تستقبل طلاب الثانوية العامة، كما تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب أثناء التنسيق خلال الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة تطبيقا لتعليمات وخطة إدارة الجامعة، والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بالالتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد على ضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة فى تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها، موجهاً بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب مع تواجد المختصين للإجابة عن استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيراً على أبنائنا الطلاب.



استمرار اعمال التعقيم



تطهير معامل التنسيق بجامعة كفر الشيخ