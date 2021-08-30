تعرف على تشنجات العضلات وأسباب حدوثها

نهير عبد النبى

التشنج العضلي هو انقباض مفاجئ وغير إرادي لواحدة أو أكثر من عضلاتك، يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية أو العمل البدني لفترات طويلة خاصة في الطقس الحار إلى تقلصات العضلات، قد تتسبب بعض الأدوية وبعض الحالات الطبية أيضًا في حدوث تقلصات عضلية، ويمكنك عادة علاج تقلصات العضلات في المنزل بإجراءات الرعاية الذاتية.

تتطور معظم تشنجات العضلات في عضلات الساق، وخاصة في ربلة الساق إلى جانب الألم الحاد والمفاجئ ، وقد تشعر أيضًا أو ترى كتلة صلبة من الأنسجة العضلية تحت جلدك.

عادةً ما تختفي تشنجات العضلات من تلقاء نفسها ونادرًا ما تكون خطيرة بما يكفي لتتطلب رعاية طبية ومع ذلك ، استشر طبيبك إذا كانت تقلصاتك:

-تسبب انزعاجًا شديدًا.

-تترافق مع تورم الساق أو احمرارها أو تغيرات في الجلد.

-يحدث بشكل متكرر.

-.لا تتحسن بالرعاية الذاتية

-لا ترتبط بسبب واضح، مثل التمارين الشاقة.

يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام العضلات أو الجفاف أو إجهاد العضلات أو مجرد البقاء في وضع لفترة طويلة إلى حدوث تقلص عضلي ومع ذلك في كثير من الحالات، لا يكون السبب معروفًا.

على الرغم من أن معظم تشنجات العضلات غير ضارة، إلا أن بعضها قد يكون مرتبطًا بحالة طبية كامنة ، مثل:

-نقص إمدادات الدم، يمكن أن يؤدي تضييق الشرايين التي تنقل الدم إلى ساقيك (تصلب الشرايين في الأطراف) إلى ألم يشبه التقلصات في ساقيك وقدميك أثناء ممارسة الرياضة.

-ضغط العصب، يمكن أن يؤدي ضغط الأعصاب في العمود الفقري (التضيق القطني) أيضًا إلى حدوث ألم يشبه التقلصات في ساقيك، و عادة ما يتفاقم الألم كلما طالت مدة المشي، و قد يؤدي المشي في وضع مرن قليلاً مثل الذي تستخدمه عند دفع عربة التسوق أمامك إلى تحسين أو تأخير ظهور الأعراض.

- يمكن أن يؤدي تناول القليل جدًا من البوتاسيوم أو الكالسيوم أو المغنيسيوم في نظامك الغذائي إلى حدوث تقلصات في الساق.

مدرات البول - الأدوية التي توصف غالبًا لارتفاع ضغط الدم - يمكنها أيضًا أن تستنفد هذه المعادن.