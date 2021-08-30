تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

كتب أحمد حمادة

كشفت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة عن أسعار الدواجن بالسوق المحلى اليوم الاثنين 30-8-2021.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة تتراوح بين 22-23 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 43 جنيها.