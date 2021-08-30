اليوم السابع
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تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

الإثنين، 30 أغسطس 2021 11:08 ص
تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق الدواجن
كتب أحمد حمادة

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كشفت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة عن أسعار الدواجن بالسوق المحلى اليوم الاثنين 30-8-2021. 
 
وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة تتراوح بين 22-23 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.
 
وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 43 جنيها. 
 
وبالنسبة لأسعار البيض فأوضح أنها سجلت  في المزرعة 36-37 جنيها للكرتونة، في حين تراوح سعر المستهلك 40-42 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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