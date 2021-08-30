تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار مواد البناء "أسمنت، وحديد تسليح" اليوم الاثنين 30-8-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من المصانع المحلية.

واستقرت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600جنيه للطن تسليم أرض مصنع في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن.

بينما سجل طن الأسمنت البورتلاندي الأسود 880- 1100 جنيه تسليم أرض مصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250جنيها للطن.

وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

واستقرت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.