باكستان: لم نمنح حق اللجوء لأى أفغانى منذ سيطرة طالبان على البلاد

كتب أحمد عرفة

قالت دولة باكستان، إنها لم تمنح حق اللجوء لأى أفغانى منذ سيطرة طالبان على البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

أجلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1200 شخص من العاصمة الأفغانية كابول خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين نقلوهم من أفغانستان إلى 116 ألفا و700 شخص منذ 14 أغسطس الجاري، و122 ألفا و300 شخص منذ أواخر يوليو الماضي.

وقال البيت الأبيض في بيان حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، إنه تم إجلاء جميع الـ 1200 شخص على متن طائرات عسكرية أمريكية، وأن جهود المهمة الأمريكية المبذولة لنقل الأشخاص من كابول توشك على الانتهاء مع اقتراب الموعد النهائي لوجود القوات هناك غدا، لكنها متواصلة على الرغم من المخاطر الجسيمة الموجودة في المنطقة.