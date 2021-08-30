الزراعة: إنتاج للبتلو زاد إلى 58% وأصبحنا نستورد 42% فقط من اللحوم

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هناك اهتمام من جانب القيادة السياسية بالثروة الحيوانية والأمن الغذائى، وهذا يتمثل فى المشروع القومى للبتلو والمشروع القومى لمراكز تجميع الألبان والمشروع القومى للتحسين الوراثى والمشروع القومى لتطوير مزارع الدواجن.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دى إم سى، أن المشروع القومى للبتلو كانت التوقعات فى بداية عام 2020 أن يكون إنتاجنا المحلى يكفى 52% من الاكتفاء الذاتى و48 استيراد من الخارج، ولكن إنتاجنا زاد رغم أزمة كورونا ووصل إلى 58%، وبالتالى قل نسبة استيرادنا للخارج إلى 42%.

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هناك اهتماما بالمشروع القومى لمراكز تجميع الألبان لرفع كفاءتها وتطويرها لتوازى المعايير الدولية فى مراكز تجميع الألبان التى تعتبر منافذ تسويقية لصغار مربى الماشية.