اليوم السابع
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الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق العاملين بمحافظة سوهاج وضرائب أسيوط

الإثنين، 30 أغسطس 2021 10:47 ص
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق العاملين بمحافظة سوهاج وضرائب أسيوط المستشار رضا عبد المعطى
كتب هانى الحوتى

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أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 934 و989 لسنة 2021 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوقي التكافل الاجتماعي للعاملين بديوان عام محافظة سوهاج والوحدات التابعة له، والتأمين الخاص للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بأسيوط.
 
ونص القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 192 لسنة 2021، اليوم الاثنين على :
 
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يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.
 

الرقابة المالية

صناديق التامين

صندوق التكافل الاجتماعى

محافظة سوهاج

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