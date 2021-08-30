اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أغسطس 2021 09:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التخطيط: إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على تراخيص عمل المحلات

الإثنين، 30 أغسطس 2021 08:40 م
التخطيط: إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على تراخيص عمل المحلات وزاره التخطيط
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى، أن هناك تدريبات لقادة المحليات على مشروع ميكنة منظومة تراخيص المحلات، موضحا أنه تم إطلاق بوابة إلكترونية يمكن للمواطن أن يتقدم من خلالها للحصول على تراخيص عمل للمحلات.

وأضاف مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى في تصريحات لبرنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن البوابة الإلكترونية تعطى كافة الارشادات والمستندات اللازمة للحصول على الترخيص للمواطن الذى يريد الحصول على ترخيص عمل محل، وتم تدريب العاملين في المحليات بالمحافظات للعمل من خلال هذا الموقع والذى سيكون من خلال البوابة تقدم المواطنين لطلب الحصول على ترخيص عمل محل.

ولفت مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى، إلى أنه يتم تطوير واستخدام آلية جديدة التي ننفذ بها قانون تراخيص المحلات الجديدة، موضحا أن المواطن الذى يريد الحصول على ترخيص عمل محل عليه تحديد نوعية نشاط المحل وتكون الأنشطة مكودة، وضرورة ألا يوجد أى مخالفات او تعدى على مساحات أو أي تجاوز لهذا المحل.

 


التخطيط

التحول الرقمى

اشرف عبد الحفيظ

تراخيص محل

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة