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البنتاجون: القوات الأمريكية نقلت أكثر من 122 ألف شخص من أفغانستان حتى الآن

الإثنين، 30 أغسطس 2021 06:00 م
البنتاجون: القوات الأمريكية نقلت أكثر من 122 ألف شخص من أفغانستان حتى الآن البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن تهديد مطار كابل ما زال حقيقيا ومحددا، موضحة أن للقوات الأمريكية الحق في التصدي لكل الهجمات في أفغانستان.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية خلال مؤتمر صحفى ، أن القوات الأمريكية نقلت أكثر من 122 ألف شخص من أفغانستان حتى الآن، متابعة: نساعد أكبر عدد من الناس الذين يرحلون من أفغانستان، ونواصل دعم العمليات الإغاثية والاستجابة وتقديم المعونة.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أنه لا أضرار من جراء الصواريخ الثلاثة التي سقطت في كابل، موضحة أن 5400 أمريكي من بين الأشخاص الـ 122 ألفا الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، علينا أن نكون مستعدين للخطر والتهديدات في أفغانستان، ولا نريد أن يكون لنا أي دور عسكري إضافي في أفغانستان بعد 31 أغسطس، حيث لم يكن أحد يتصور السرعة القياسية التي سقطت بها الحكومة الأفغانية، ولدى القادة العسكريين في كابل صلاحيات تدمير أي سلاح أمريكي تفاديا لأن يصل إلى إرهابيين.

 


البنتاجون

أمريكا

أفغانستان

كابل

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