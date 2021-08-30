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الاتحاد الأوروبي يشطب الولايات المتحدة من قائمة وجهات السفر الآمنة

الإثنين، 30 أغسطس 2021 06:45 م
الاتحاد الأوروبي يشطب الولايات المتحدة من قائمة وجهات السفر الآمنة الاتحاد الأوروبى
كتب أحمد عرفة

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أعلن الاتحاد الأوروبي عن شطب الولايات المتحدة ألأمريكية من قائمة وجهات السفر الآمنة، بعد أن تم وضعها ضمن القائمة بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق ذكر الاتحاد الأوروبي أن ليبيا تحصلت على أكثر من (240) ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من دول أعضاء الاتحاد.

 

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أنه بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الليبية، تبرعت مالطا بأكثر من (40) ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، بينما تبرعت اليونان بـ(200) ألف جرعة من نفس اللقاح، لتعزيز الاستجابة الصحية لوباء (كوفيد-19) في ليبيا.


الاتحاد الاوروبى

أمريكا

كورونا

وجهات السفر الامنه

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