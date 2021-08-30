اليوم السابع
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افتتاح موسم حصاد الأرز شرق بورسعيد بمساحة 32 ألف فدان.. لايف وصور

الإثنين، 30 أغسطس 2021 11:34 ص
افتتاح موسم حصاد الأرز شرق بورسعيد بمساحة 32 ألف فدان.. لايف وصور حصاد محصول الأرز
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الإثنين، من افتتاح موسم حصاد الأرز شرق بورسعيد بمساحة 32 ألف فدان، والذى ازدادت مساحته عن العام الماضى بـ 4 آلاف فدان.

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، افتتاح موسم حصاد الأرز شرق بورسعيد، بإجمالى مساحة منزرعة بأراضى المحافظة كاملة بلغت 32 ألف فدان، وذلك بحضور المهندس كامل تويج، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبلغت إجمالى المساحة المنزرعة بالأرز 5800 فدان بمنطقة سهل الطينة من إجمالى مساحة مصرح بها بزراعة الأرز 8 آلاف فدان.

كما بلغت إجمالى المساحة المنزرعة بالأرز على مستوى المحافظة 32 ألف فدان جنوب وغرب وشرق، ويوجد 40 حقل إرشادى بمنطقة سهل الطينة للمرة الأولي، وجاءت المساحة المنزعة بالأرز العام الماضى 28 ألف فدان.

حصاد الأرز شرق بورسعيد
حصاد الأرز شرق بورسعيد

 

جانب من حصاد الأرز
جانب من حصاد الأرز

 

حصاد الأرز
حصاد الأرز

 

ارض شرق بورسعيد
ارض شرق بورسعيد

 

أراضي شرق بورسعيد
أراضي شرق بورسعيد

 

المحافظ يشهد موسم الحصاد لمحصول الأرز
المحافظ يشهد موسم الحصاد لمحصول الأرز

 

حصاد محصول الأرز
حصاد محصول الأرز

 

 

 


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