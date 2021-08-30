وأكدت وزارة الصحة النيوزيلندية أن هذه تعد أول حالة وفاة يتم تسجيلها في البلاد، بعد أيام من التطعيم بلقاح فايزر.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيوزيلندا تعمل على التصدي لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، وذلك بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على خلو البلاد من الفيروس، ما دفع السلطات إلى فرض إغلاق في كافة أنحاء البلاد منذ مطلع الشهر الجاري، وسجلت نيوزيلندا اليوم 53 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات عقب تفشي الفيروس مجددًا 562 إصابة.