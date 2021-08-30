اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أغسطس 2021 04:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أحمد أبو الغيط: مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية للأراضى الليبية أمر جوهرى

الإثنين، 30 أغسطس 2021 02:56 م
أحمد أبو الغيط: مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية للأراضى الليبية أمر جوهرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية ترى أهمية بالغة فى توافق الأطراف الليبية، وأننا نشجع كافة الأطراف الليبية على الانتقال من التنافس إلى التوافق، كما نشجعهم على تذليل العقبات القانونية والدستورية واللوجستية

 

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا والمقام فى العاصمة الجزائرية، أن مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا أمر جوهرى فى عملية الانتقال، كما أن تلك المغادرة يجب أن يتم بمراعاة دول الجوار، مؤكدا على وجوب توحيد المؤسسات الليبية لا سيما المؤسسة العسكرية،

 

ويشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، فى الاجتماع الوزراى التشاورى لدول جوار ليبيا الذى تحتضنه الجزائر العاصمة بمشاركة وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس والسودان والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

 

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أوضحت فى بيان لها، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للتشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع فى ليبيا وسبل دعم مبادرة استقرار ليبيا التى تم إطلاقها خلال مؤتمر برلين 2 لإنهاء كافة أشكال التدخل فى الشؤون الليبية، فى خطوة لعقد مؤتمر دولى تترأسه وتحتضنه ليبيا بمشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة فى الملف الليبي.

 


ليبيا

دول جوار ليبيا

وزراء خارجيه

سامح شكرى

وزير الخارجية المصرى

جامعه الدول العربيه

احمد أبو الغيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا فى الجزائر

الإثنين، 30 أغسطس 2021 02:22 م

وزير الخارجية يشارك فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دول جوار ليبيا.. فيديو

الإثنين، 30 أغسطس 2021 02:19 م

وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممى لدى ليبيا تحريك مسارات الملف الليبى

الإثنين، 30 أغسطس 2021 02:09 م

"إحياء ليبيا" يحذر من عودة الاقتتال ويدعو أمريكا لتوضيح موقفها من الانتخابات

الإثنين، 30 أغسطس 2021 10:45 ص

وزير الخارجية يشارك اليوم فى اجتماع دول جوار ليبيا بالجزائر العاصمة

الإثنين، 30 أغسطس 2021 09:58 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة