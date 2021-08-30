أحمد أبو الغيط: مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية للأراضى الليبية أمر جوهرى

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية ترى أهمية بالغة فى توافق الأطراف الليبية، وأننا نشجع كافة الأطراف الليبية على الانتقال من التنافس إلى التوافق، كما نشجعهم على تذليل العقبات القانونية والدستورية واللوجستية.

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا والمقام فى العاصمة الجزائرية، أن مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا أمر جوهرى فى عملية الانتقال، كما أن تلك المغادرة يجب أن يتم بمراعاة دول الجوار، مؤكدا على وجوب توحيد المؤسسات الليبية لا سيما المؤسسة العسكرية،

ويشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، فى الاجتماع الوزراى التشاورى لدول جوار ليبيا الذى تحتضنه الجزائر العاصمة بمشاركة وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس والسودان والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أوضحت فى بيان لها، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للتشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع فى ليبيا وسبل دعم مبادرة استقرار ليبيا التى تم إطلاقها خلال مؤتمر برلين 2 لإنهاء كافة أشكال التدخل فى الشؤون الليبية، فى خطوة لعقد مؤتمر دولى تترأسه وتحتضنه ليبيا بمشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة فى الملف الليبي.