أبو الغيط يلتقى وزير خارجية الجزائر.. والتطورات الليبية تهيمن على المحادثات

كتب ـ بيشوى رمزى

التقى اليوم الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، وذلك في مستهل زيارته للجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر اليوم وغدا.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة، أن اللقاء تناول بشكل أساسي تطورات الوضع في ليبيا والتعامل الاقليمي والدولي معها، خاصة مع قرب حلول الموعد المحدد لإجراء الانتخابات مع قرب نهاية العام الحالي. وأضاف المصدر، أن الطرفين بحثا كذلك عددا من القضايا العربية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك .

وأشار المصدر إلي أن الامين العام عبر خلال اللقاء عن تقديره لدور الجزائر سواء فيما يتعلق بالوضع في ليبيا أو في مختلف الملفات والشؤون العربية بشكل عام، مبديا تطلعه الي اللقاء المقرر مع الرئيس تبون باكر .