اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أغسطس 2021 04:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يلتقى وزير خارجية الجزائر.. والتطورات الليبية تهيمن على المحادثات

الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:42 م
أبو الغيط يلتقى وزير خارجية الجزائر.. والتطورات الليبية تهيمن على المحادثات جانب من اللقاء
كتب ـ بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى اليوم الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، وذلك في مستهل زيارته للجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر اليوم وغدا.
 
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة، أن اللقاء تناول بشكل أساسي تطورات الوضع في ليبيا والتعامل الاقليمي والدولي معها، خاصة مع قرب حلول الموعد المحدد لإجراء الانتخابات مع قرب نهاية العام الحالي. وأضاف المصدر، أن الطرفين بحثا كذلك عددا من القضايا العربية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك .
 
وأشار المصدر إلي أن الامين العام عبر خلال اللقاء عن تقديره لدور الجزائر سواء فيما يتعلق بالوضع في ليبيا أو في مختلف الملفات والشؤون العربية بشكل عام، مبديا تطلعه الي اللقاء المقرر مع الرئيس تبون باكر .

ابو الغيط

ليبيا

جامعة الدول العربية

دول جوار ليبيا

الجزائر

رمطان لعمامرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة