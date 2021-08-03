اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قاضى قضاة فلسطين يثمن دور مصر فى القضية الفلسطينية

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 11:29 م
قاضى قضاة فلسطين يثمن دور مصر فى القضية الفلسطينية الدكتور محمود الهباش
أ ش أ

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أكَّد الدكتور محمود الهباش - قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، أن تكريم الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في مؤتمرها العالمي للشيخ محمد حسين مفتي القدس بمنحه جائزة الإمام القرافي هي شهادة تعبر عمَّا بذله من جهود كبيرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ونصرة القضية الفلسطينية.
وثمَّن الهباش ، في تصريح له اليوم الثلاثاء، الدور المصري في نصرة القضية الفلسطينية ومؤازرة كافة الشخصيات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين وثوابتهم .. مؤكدا أنه أمر واضح ومشهود من كافة مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية التي لا تدخر جهدًا في كافة المناسبات للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني.
وتوجه الهباش بالشكر إلى فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- وكذلك أعضاء الأمانة على هذا التكريم للشيخ محمد حسين الذي تسلم درع جائزة الإمام القرافي نيابة عنه


الدكتور محمود الهباش

قاضي قضاة فلسطين

فلسطين

مصر

دور مصر فى القضية الفلسطينية

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