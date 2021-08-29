4 علاجات منزلية للتعافى من إجهاد العين.. تعرف عليها

كتب - محمود جلال

إجهاد العين من المشاكل التي يتعرض لها الكثيرون، ومن أسبابها اختلاف درجات الحرارة داخل وخارج المنزل، وتشوش الرؤية نتيجة الاعتماد المفرط على نوع واحد من العين، وفقًا لخبراء الصحة العامة يتحدث عن علاجات منزلية لحل مشاكل إجهاد العين فى موسم الصيف، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. التحكم في درجة حرارة الجسم خلال هذا وباء فيروس كورونا ومع بدء الإغلاق، بدأ الناس في الخروج من منازلهم في الحرارة، يعمل الناس في الغالب في بيئة باردة، وبالتالي عندما يخرجون، يواجهون حرارة شديدة تؤثر على أعينهم، يجب عليك تناول بعض المشروبات المغذية وتجنب أشعة الشمس المباشرة.

إجهاد العين 2. تقليل الجلوس أمام الشاشة زيادة الجلوس أمام الشاشات الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر أو شاشات التلفزيون يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين، حاول إعادة وقت معين جلوس على الشاشة، وزيادة وميض العينين والحصول على إضاءة كافية في غرفتك لتقليل مشكلة إجهاد العين، يمكنك أيضًا استخدام نظارات مضادة للوهج للرؤية الليلية ضوء شاحب في شاشاتك لتقليل جلوس الشاشة.

إجهاد العين 3. استخدام الإضاءة المناسبة غالبا ما يحدث مشاكل فى العين عن طريق الضوء الساطع بشكل مفرط سواء من ضوء الشمس فى الهواء الطلق القادمة من خلال نافذة أو من الإضاءة الداخلية القاسية، عند استخدام جهاز الكمبيوتر، يجب أن تكون الإضاءة المحيطة بك نصف مشرقة.

4. الماء البارد

يمكن للماء البارد أن يساعد فى تخفيف إجهاد العين، حيث إنه يعمل على تحسين الدورة الدموية، واسترخاء العضلات المتعبة حول عينيك، والحد من تورم العين وانتفاخها.