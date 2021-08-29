240 طالبا يؤدون امتحانات الماجستير المهني MBA بجامعة سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، عددا من لجان امتحانات شهادة الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال بكلية التجارة MBA، والتى يؤديها 240 طالبا وطالبة، وتستمر حتى يوم 9 سبتمر القادم، يرافقه الدكتور ممدوح الرشيدى عميد الكلية، والدكتور أحمد رجب منسق برنامج الماجستير المهني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضح "عبد الخالق"، أن الامتحانات تجرى بالحرم الجامعى الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم توفير اتوبيسات لنقل الطلاب لتأدية الامتحانات، لافتاً إلى أن شهادة MBA تمنح درجة الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال بقسم المحاسبة، وتعد فرصة لتأهيل القيادات والعاملين فى أجهزة الدولة المختلفة، لاكتسابهم المهارات الإدارية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء.

يذكر أن إدارة رعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، نظمت رحلة ترفيهية للطلاب لمدينة الاسكندرية بناءاً على توجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشان الخطاب الوارد من قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة و السكان، تم تطعيم الطلاب المشاركين بالرحلة، وذلك حرصاً من الجامعة على صحة وسلامة منتسبيها صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص فريق طبى من المستشفى الجامعى للكشف على الطلاب قبل إعطائهم اللقاح، والتشديد عليهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.



اعمال تفقد الامتحانات



القائم بأعمال جامعة سوهاج يتفقد الامتحانات