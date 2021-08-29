اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وسائل إعلام أفغانية : "طالبان" قطعت الاتصالات عن ولاية بنجشير أخر معاقل المقاومة

الأحد، 29 أغسطس 2021 01:01 م
وسائل إعلام أفغانية : "طالبان" قطعت الاتصالات عن ولاية بنجشير أخر معاقل المقاومة حركة طالبان
(وكالات)

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أفادت وسائل إعلام محلية بأن حركة "طالبان" قطعت الاتصالات عن ولاية بنجشير التي لا تزال بؤرة المقاومة الأخيرة في أفغانستان.

وأكدت مصادر محلية  قطع الإنترنت وخدمات الاتصالات بالكامل تقريبا عن بنجشير التي تسيطر عليها قوات "التحالف الشمالي" بقيادة أحمد مسعود، نجل القيادي الميداني الراحل أحمد شاه مسعود.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" أمس السبت عن عضو لجنة الثقافة التابعة لـ"طالبان"، إنعام الله سمنجاني، إعلانه أن قوات الحركة دخلت بنجشير من اتجاهات مختلفة دون مواجهة أي مقاومة، مشددا على أن الباب لا يزال مفتوحا للتفاوض وأن وفدا من "التحالف الشمالي" أجرى محادثات في كابل، غير أن رئيس وفد التحالف التفاوضي، محمد الماس زاهد، نفى صحة هذه الادعاءات، قائلا: "لا قتال في بنجشير ولم يدخل أحد الولاية".

ويأتي ذلك على خلفية ورود أنباء في الأيام الأخيرة عن محادثات بين "طالبان" و"التحالف الشمالي" بالتزامن مع استعدادات الطرفين لمواجهة عسكرية محتملة.

 

 


أفغانستان

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