وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

كتب زكى القاضى

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2021، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والإمتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والإهتمام لهم ولأسرهم ، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات ، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً زاخرة بالقدرات والكفاءات وميداناً للتضحية والعطاء جيلاً بعد جيل .

ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ فى أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه فى مختلف الأوقات والظروف .

وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة سيظلوا جديرين بالثقة التى أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف ، كما وجه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءاً لشعب مصر العظيم ، مؤكداً أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها ، وفى نهاية كلمته وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية إجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء .