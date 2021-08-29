مطار الغردقة الدولى ومرسى علم يستقبلان 62 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطارى الغردقة الدولى ومرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، على مدار اليوم الأحد 62 رحلة طيران دولية من عدة مطارات مختلفة بينها رحلات أوكرانية وبولندية وتشيكية وروسية وألمانية، وكشفت مصادر من مطار الغردقة الدولى أن المطار من المقرر أن يستقبل اليوم 52 رحلة طيران دولية من عدة دول مختلفة بينها أوكرانيا وبولندا وروسيا وألمانيا .

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الجهات المختصة تجرى داخل المطار تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة على الركاب بمجرد دخولهم أرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة، وفى مدينة مرسى علم قال مصدر من المطار أن اليوم يستقبل المطار 10 رحلات دولية مختلفة من عدة دول مختلفة بينها بولندا والتشيك، لقضاء إجازاتهم فى فنادق مرسى علم.

وأكد المصدر أن هناك زيادة فى معدلات وصول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم بواقع 7 رحلات عن الأسبوع الماضى، حيث يستقبل المطار خلال الأسبوع الجارى 65 رحلة طيران والرحلات الداخلية تصل إلى 18 رحلة مصرى، وكذلك 46 رحلة دولية، وكشف المصدر أن من المقرر وصول 18 رحلة من مطارات التشيك و17 رحلة من أوكرانيا ورحلتين من سويسرا و18 رحلة داخلية وأخرى من المجر.

وتابع، من المقرر وصول رحلات من بيلا روسيا وكذلك ألمانيا بداية من شهر سبتمبر المقبل، مع ارتفاع معدلات الوصول من الدول المختلفة خلال الفترة المقبلة.