اليوم السابع
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الأحد، 29 أغسطس 2021 02:50 م
أكرم القصاص
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محافظ أسوان يتابع حملات الطب البيطرى للتقصى النشط لمجابهة أنفلونزا الطيور

الأحد، 29 أغسطس 2021 02:27 م
محافظ أسوان يتابع حملات الطب البيطرى للتقصى النشط لمجابهة أنفلونزا الطيور تطعيم المواشى
أسوان – فريق المحافظات

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، أنشطة وجهود المسئولين بالمحليات ومديريات الخدمات المختلفة، حيث قامت مديرية الطب البيطرى بتنظيم حملات للتقصى النشط لمجابهة مرض إنفلونزا الطيور بمختلف أسواق المدن والمراكز.

كما تم تنفيذ أعمال التحصين لرؤوس الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وهو الذى توازى مع تنظيم حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع اللحوم والدواجن والمطاعم والبقالة والسوبر ماركت للاطمئنان والتأكد من جودة المبيعات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين حيث تم تحرير العديد من محاضر المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فيما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتوفير كافة الإمكانيات لدعم حملات التقصى والتحصين بجميع القرى من خلال لجان ثابتة ومتحركة، مناشداً المزارعين والمربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات المطلوب تحصينها لمساعدة الأطباء البيطريين على أداء واجبهم على أكمل وجه.


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