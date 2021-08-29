اليوم السابع
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سناتور أمريكى بارز: الوضع الحالى فى أفغانستان نتيجة لقرارات إدارتى ترامب وبايدن

الأحد، 29 أغسطس 2021 08:05 م
سناتور أمريكى بارز: الوضع الحالى فى أفغانستان نتيجة لقرارات إدارتى ترامب وبايدن ميت رومنى - المرشح للرئاسة الأمريكية السابق
كتبت رباب فتحى

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قال السناتور الأمريكى، ميت رومني، إن الوضع الحالي في أفغانستان هو نتيجة مباشرة لقرارات اتخذتها إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والحالى جو بايدن، وفقا لصحيفة "ذا بوليتيكو" الأمريكية.

 

وقال الجمهوري من ولاية يوتا، والمرشح الرئاسى السابق، لمراسل CNN جيك تابر في برنامج "حالة الاتحاد" "إذا ركزت على ما يجب أن نفعله الآن ، علينا أن ندرك أننا في الموقف الذي نحن فيه الآن بسبب القرارات الرهيبة التي اتخذتها إدارتان، إدارة ترامب تفاوضت مباشرة مع طالبان، وكانت تستعد لدعوتهم إلى كامب ديفيد ، وفتح سجن يضم 5000 من أفراد طالبان وربما من عناصر داعش ، والسماح لهم بالإفراج عنهم. لا نعرف ما إذا كان بعضهم متورطًا في الهجوم الذي وقع. هذه كانت القرارات التي أدت إلى ما تراه والخطر الموجود في المطار. هذا ما كان يجب أن يحدث ".

 

كما استشهد رومني بقرار الرئيس جو بايدن إغلاق قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان.

 

وقال "الحقيقة هي أن حقيقة أننا في هذا الموقف هي نتيجة لقرارات خاطئة اتخذتها إدارتان". وأضاف رومني أن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان لا يعني إنهاء الحرب.

 

وأوضح "لا يمكنك ، كطرف واحد ، إنهاء الحرب. يتطلب إنهاء الحرب طرفين. طالبان والمتطرفون العنيفون في العالم لم يتوقفوا عن القتال. سيستمرون في قتالنا. الحرب لم تنته ".

 

ومضى يقول إنه بينما ذهبت الولايات المتحدة في الأصل إلى أفغانستان قبل عقدين من الزمن ردًا على أحداث 11 سبتمبر ، "بقينا في أفغانستان للتأكد من أنهم لا يستطيعون إعادة تشكيلهم لمهاجمتنا مرة أخرى."

 

وجادل رومني بأنه من خلال مغادرة أفغانستان ، تكون الولايات المتحدة في الواقع أقل أمانًا مما لو بقينا.

 

وأدلى زميله السناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ساوث كارولينا بتصريحات مماثلة في برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس."

 

وقال "رقم 1 ، لم أكن لأنسحب. كنت سأبقي قوات مكافحة الإرهاب على الأرض. عندما يكون لدينا أشخاص على الأرض يعملون مع القوات المحلية ، فهذه هي أفضل بوليصة تأمين ضد أحداث 11 سبتمبر أخرى."

 

وقال جراهام إن الولايات المتحدة لم تنه الحرب. وقال أيضًا إنه "لم أشعر أبدًا بالقلق من هجوم على وطننا أكثر مما أنا عليه الآن".

 

قال مستشار الأمن القومي السابق لترامب إتش آر ماكماستر "إننا جميعًا نتشارك المسئولية" عن الحرب في أفغانستان.


ترامب

بايدن

افغانستان

حركة طالبان

ميت رومنى

ليندسى جراهام

القوات الامريكية

الحرب فى افغانستان

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