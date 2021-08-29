حملة مكبرة بالإسكندرية لإيقاف أعمال البناء المخالف

الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت محافظة الإسكندرية حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدى بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون.

وفى هذا الصدد، شن حى العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف فى المهد عبارة عن أسوار وعدد 4 غرف من الطوب الأبيض خلف مرور مرغم على ترعة النوبارية الطريق الصحراوى وكذا إزالة أعمال مخالفة عبارة عن مبنى من الطوب الأبيض وصبة خرسانية حديثة وشدة الخشبية داخل جمالون حديدى بمساكن العرائس منطقة عبد القادر وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة فى المخالفة فضلا عن إيقاف أعمال بناء فى المهد عبارة عن تشوين مواد بناء من الرمل والطوب الأبيض بالعقار الكائن الطريق الصحراوى مرغم بحرى وتم التحفظ على ونش وكذا إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن أسوار و4 غرف فى المهد خلف مرور مرغم على ترعة النوبارية وتم التحفظ على كمية من الأسمنت وعدد 23 حالة تحفظ.

وقام حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة فورية تمكنت من ازالة بناء مخالف بمنطقة سوق الطباخين والتحفظ على كمية من الحديد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة إزالة فورية بشارع حسن علام برج العرب القديم وتم إزالة حائط من الطوب بطول 8 م والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وشن حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضى وتم التحفظ على كمية من الاخشاب بقرية ٤ بنجر السكر.

وقام حى شرق برئاسة الأستاذ محارب هيلع حملة لإيقاف أعمال مخالفة حيث تم ضبط أعمال هدم حوائط وأعمال إنشائية بدون ترخيص بالدور الأرضى للعقار الكائن رقم 15 شارع امير البحار منطقة كفر عبده وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على مواد البناء المستخدمة فى المخالفة، هذا وتواصل الأحياء والأجهزة التنفيذية حملاتها المفاجئة والدورية بنطاق جميع الأحياء للتصدى لأى مخالفات ومنع حدوثها.