حملات نظافة ودهان البلدورات وتجميل وتزيين مداخل وشوارع الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار والتطهير والتعقيم بشكل يومى بمداخل الشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين وللارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدن استعدادًا للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات محافظ الشرقية، شنت رئاسة مدينة صان الحجر حملات نظافة ورفع تجمعات القمامة وإزالة التعديات بصورة مكثفة منذ الصباح الباكر لتشمل كافة المناطق بالشارع الرئيسى وحى المجلس والمنطقة الأثرية وشارع بحر صفط وحى ناصر وتم رفع 15 طن مخلفات قمامة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتجميل مدخل الزقازيق من ناحية مدخل مدينة الزقازيق / أبوحماد

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بغسل الأرصفة بميدان الصاغة وتشغيل النافورة بنطاق الحى، كما تم تركيب إنارة الليد بميادين الحى ورفع الإشغالات بشارع فاروق ومنطقة الحسينية استعدادًا لاحتفالات أعياد الشرقية.

تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات أعمالها لمتابعة أعمال النظافة العامة والتجميل لمداخل المدينة وأعمال التطوير والتجميل والدهانات استعدادًا للعيد القومى للمحافظة.

مازالت الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة القرين تواصل أعمالها لمتابعة أعمال النظافة العامة والتجميل لمداخل المدينة وكذلك أعمال التطوير والتجميل والدهانات استعدادًا للعيد القومي.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير حملات لرفع الإشغالات ونزع الإعلانات غير المرخصة بالشوارع بالاشتراك مع شرطة المرافق وأسفرت الحملة عن رفع 14 لافتة وإعلان من شوارع المدينة وتم التحفظ عليهم بمخازن الإشغالات.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيته والقسم الهندسى بالوحدة بإزالة وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور الأرضى بقرية السلام على مساحة 150 مترا وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية بأنشاص الرمل والقسم الهندسى بالوحدة بإزالة وفك شده خشبية لأعمدة الدور الأول علوى بقرية انشاص على مساحه 120 مترا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة بقرية حنا بنطاق المركز وتم التحفظ على معدات البناء بمساحه 200 متر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أمر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.



إزالة الإعلانات المخالفة



إزالة القمامة وتجميل الشوارع